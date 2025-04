Marche Corecom protagonista nell’alfabetizzazione digitale

Corecom Marche "Patentino digitale" affidato e realizzato per la parte didattica, di progettazione e gestione dei percorsi formativi alla società del terzo settore "Red", Rete educazione digitale. Un progetto che si muove sotto l'egida dell'Agcom, destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado ai fini di una corretta alfabetizzazione digitale e mediatica.Il percorso formativo "Durante il percorso formativo – spiega la Presidente del Corecom Marche, Cinzia Grucci – i ragazzi affrontano temi come la web reputation, le piattaforme algoritmiche, la disinformazione e l'hate speech, prendendo consapevolezza dei rischi presenti in rete e nei social media".

