Renzo Arbore | A ‘Quelli della Notte’ eravamo una banda di incoscienti

della Notte 40 anni dopo? Guardandomi indietro posso dire che è proprio una cosa da incoscienti, volendo fare una jam-session della parola mutuata da una jam-session degli strumenti. Con questa idea è nata un'altra maniera di fare televisione, quella improvvisata con dei ruoli". Così a LaPresse Renzo Arbore definisce il suo programma di successo, la cui ultima puntata andò in onda il 14 giugno 1985, mentre la prima esattamente il 29 aprile 1985."Il miracolo di cui si parla poco è che era una trasmissione al contrario di tante altre che fanno oggi – prosegue Arbore – Era giornaliera, senza ospiti ma con la stessa compagnia di giro. Ed è veramente difficile fare un programma per 32 sere di fila e per di più seguito da interviste e altre apparizioni, perché baciati dal successo. Era proprio da incoscienti.

Quelli della Notte: 40 anni fa Debuttava in Tv il Programma di Renzo Arbore. - Correva l'anno 1985 e il mondo della televisione era ben diverso da quello odierno. Renzo Arbore era già un nome influente nel panorama televisivo italiano. Eclettico e visionario, l'artista pugliese voleva dare vita ad uno show innovativo, capace di far ridere ma anche riflettere il pubblico a casa. Satira sottile, musica dal vivo, comicità e discorsi poco sensati erano gli ingredienti vincenti di Quelli della Notte 🔗mondouomo.it

“Quelli della notte” 40 anni fa debuttava in tv il programma di Renzo Arbore. - Il 29 aprile 1985 arrivava sul piccolo schermo “Quelli della notte”, lo show che ha segnato la storia della televisione italiana. Correva l’anno 1985 e il mondo della televisione era ben diverso da quello odierno. Renzo Arbore era già un nome influente nel panorama televisivo italiano. Eclettico e visionario, l’artista pugliese voleva dare vita ad [...] 🔗mondouomo.it

Ma la notte no, testo e significato della sigla cult di Quelli della notte di Renzo Arbore - C’era un tempo in cui l’Italia la notte si fermava per potersi gustare in santa pace uno dei programmi più innovativi della storia: Quelli della notte. Lo show di Renzo Arbore, una vera fucina di talenti e tormentoni, andava in onda 40 anni fa. E da quel momento semplicemente mostrò un modo diverso di concepire lo spettacolo televisivo. Ad accompagnarlo, una sigla entrata ben presto nella memoria collettiva, Ma la notte no. 🔗cultweb.it

