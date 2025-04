Esce dal bar e taglia la coda al cane | Lo ha brutalmente amputato

Un atto crudele e ingiustificato: un uomo ha tagliato la coda del proprio cane all'esterno di un bar. Il fatto è avvenuto in provincia di Modena ed è stato raccontato dalle guardie zoofile dell'Oipa, l'Organizzazione internazionale protezione animali.

Taglia la coda al cane col coltello fuori dal bar, l’orrore a Modena: “Arrestatelo” - Modena, 29 aprile 2025 – Una storia terribile, quella di Max, di quelle che nessuno vorrebbe mai dover ascoltare: il suo proprietario, in un atto ingiustificato e ingiustificabile, gli ha amputato di netto la coda, provocandogli gravissime sofferenze fisiche e psicologiche fuori da un bar a Modena. a intervenire, allertate dal proprietario del locale sono state le Guardie Zoofile dell’Oipa di Modena. 🔗ilrestodelcarlino.it

