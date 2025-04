Masters 1000 Madrid 2025 | Musetti batte ancora Tsitsipas Berrettini si ritira dopo un set

Musetti batte nuovamente Stefanos Tsitsipas e si assicura il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2025. Il carrarino si è reso protagonista di una prova molto solida, perfettamente in linea con l’alto livello espresso di recente sulla terra: mentre a Montecarlo la vittoria sull’ellenico era arrivata in tre set in rimonta, questa volta ne sono sufficienti, per il 7-5 7-6(3) finale che lo proietta sempre più vicino alla top ten. Molto dipenderà, oltre che dai suoi risultati, anche da ciò che faranno Tommy Paul e Daniil Medvedev, appaiati all’azzurro in classifica. Domani Musetti tornerà in campo negli ottavi di finale, dove affronterà Alex de Minaur.Eliminato invece Matteo Berrettini, che decide di preservarsi in vista dell’impegno di casa a Roma. Il romano ha infatti preferito ritirarsi dopo aver perso il primo set al tie break (7-2) contro Jack Draper, che avanza così agli ottavi di finale. 🔗 Lorenzonuovamente Stefanose si assicura il biglietto per gli ottavi di finale deldi. Il carrarino si è reso protagonista di una prova molto solida, perfettamente in linea con l’alto livello espresso di recente sulla terra: mentre a Montecarlo la vittoria sull’ellenico era arrivata in tre set in rimonta, questa volta ne sono sufficienti, per il 7-5 7-6(3) finale che lo proietta sempre più vicino alla top ten. Molto dipenderà, oltre che dai suoi risultati, anche da ciò che faranno Tommy Paul e Daniil Medvedev, appaiati all’azzurro in classifica. Domanitornerà in campo negli ottavi di finale, dove affronterà Alex de Minaur.Eliminato invece Matteo, che decide di preservarsi in vista dell’impegno di casa a Roma. Il romano ha infatti preferitorsiaver perso il primo set al tie break (7-2) contro Jack Draper, che avanza così agli ottavi di finale. 🔗 Sportface.it

