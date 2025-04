Inter-news.it - Bonan: «Yamal, che sciocchezza! Barcellona? L’Inter può approfittare…»

Alla vigilia dell’attesissimo scontro in semifinale di Champions League trae Inter, Alessandrocommenta le dichiarazioni del giovanee il momento del.STATO NATURALE – Alessandro, ospite dello studio di Sky Sport, si sofferma sulla certezza ritrovata dalper la gara contro il: «Thuram è un leader naturale, e lo è anche del sorriso del. È l’uomo che è importante non soltanto sul campo ma anche fuori. In questo momento credo davvero che la leggerezza sia fondamentale per la squadra di Inzaghi. Riportare le cose al loro stato naturale, senza dimenticarsi che, pur essendo uscita dalla Coppa Italia e aver compresso il campionato, è dentro questa straordinaria competizione che si chiama Champions League. Questo non dev’essere assolutamente dimenticato. 🔗 Inter-news.it