Casa Bianca contro Amazon | Prezzi con impatto dei dazi atto ostile e politico

Casa Bianca attacca Amazon per la presunta scelta di esporre quanto incidono i dazi sul prezzo finale delle merci. "Questo è un atto ostile e politico da parte di Amazon" dichiara la portavoce Karoline Leavitt. "Perché Amazon non ha fatto questo quando l'amministrazione Biden ha portato l'inflazione al livello più alto degli . 🔗 (Adnkronos) – Laattaccaper la presunta scelta di esporre quanto incidono isul prezzo finale delle merci. "Questo è unda parte di" dichiara la portavoce Karoline Leavitt. "Perchénon ha fquesto quando l'amministrazione Biden ha portato l'inflazione al livello più alto degli . 🔗 Periodicodaily.com

