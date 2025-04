Artigianato di primavera alla Corte Faggiola torna il mercatino vintage Abat-Jour

Corte Faggiola, a due passi da Piacenza, ospita l’11esima edizione di Abat-Jour, uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del vintage, dell’Artigianato creativo e della vita all’aria aperta.L’evento, a ingresso gratuito, riunisce oltre 25. 🔗 Ilpiacenza.it - Artigianato di primavera, alla Corte Faggiola torna il mercatino vintage "Abat-Jour" Il prossimo 1° maggio 2025, la suggestiva, a due passi da Piacenza, ospita l’11esima edizione di, uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del, dell’creativo e della vita all’aria aperta.L’evento, a ingresso gratuito, riunisce oltre 25. 🔗 Ilpiacenza.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fiori, dolci e artigianato: in piazza Portello arriva il mercatino di primavera - Dall'11 aprile al 18 maggio in piazza Portello tornano i tradizionali mercatini di primavera, un'occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio e della creatività artigianale nel cuore di Milano. Il mercatino Piazza Portello si trasforma in un pittoresco borgo grazie alle... 🔗milanotoday.it

"Malvasia Prima", alla Corte Faggiola una giornata tra vino e prodotti tipici - «Vi aspettiamo per una giornata dedicata alla Malvasia! Venite a scoprire una delle 19 tipologie di Malvasie, la Malvasia di Candia aromatica e le storie che rendono unico il nostro territorio. Insieme ad altri 8 piccoli produttori presenteremo le nuove annate in commercio», spiegano gli... 🔗ilpiacenza.it

Unghie corte super curate, smalto rosa soft e finish glossy: la manicure di Ilary Blasi da copiare ora, per la primavera - La stagione primaverile invita ad alleggerire e schiarire la palette cromatica: dell’arredamento, del guardaroba e, ovviamente, del nostro beauty look. Ecco perché la manicure soft pink sfoggiata su Instagram da Ilary Blasi conquisterà molte. ... 🔗iodonna.it