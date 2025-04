Spagna torna la normalità dopo il maxi-blackout | escluso il cyberattacco trovato un guasto nella produzione di energia solare

Tgcom24.mediaset.it - Spagna, torna la normalità dopo il maxi-blackout: escluso il cyberattacco, trovato un guasto nella produzione di energia solare Metro e bus sono operativi, ma sono possibili ancora disagi negli aeroporti. Sono cinque le vittime indirette del collasso della rete elettrica 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Spagna, torna la normalità dopo il blackout: ripristinato oltre il 99% delle utenze ma possibili ancora disagi - Metro e bus sono tornati operativi, ma sono possibili ancora disagi negli aeroporti. Dal fenomeno atmosferica alla dipendenza dalle rinnovabili: le indagini sulle cause 🔗tgcom24.mediaset.it

Spagna e Portogallo, torna la luce (in parte) dopo ore di blackout. Mistero sulla causa. Sánchez: «Il sistema è collassato» – Il video - In Spagna e Portogallo sta a poco a poco tornando in funzione l’energia elettrica, a quasi 12 ore di distanza dal gigantesco blackout che ha mandato in tilt connessioni e infrastrutture nei due Paesi e in parte del sud della Francia. «Almeno il 50% dell’approvvigionamento elettrico del territorio nazionale è stato ripristinato», ha informato in tarda serata il premier spagnolo Pedro Sánchez, nel secondo intervento in poche ore dal Palazzo della Moncloa di Madrid. 🔗open.online

