Sport elogia l’Inter | Marotta ha resuscitato i nerazzurri E li ha resi un modello per gli altri club

Sport, lo storico quotidiano catalano, presenta l'Inter, avversario del Barcellona nel match di domani valevole per l'andata delle semifinali di Champions. L'Inter si profila come un club molto complicato da affrontare per il Barcellona, grazie al suo stile di gioco, alla consolidata esperienza nelle competizioni europee e al talento dei suoi calciatori. Così, il quotidiano catalano Sport descrive l'avversario di domani per la squadra di Hansi Flick, lodando il brillante cammino dei nerazzurri nella presente Champions League. Inoltre, il quotidiano ha sottolineato il significativo progresso del club di Viale della Liberazione negli ultimi anni, evidenziando l'importante lavoro svolto dal ds Beppe Marotta. L'ANALISI DI Sport – «Sino al 2018, i nerazzurri avevano trascorso otto stagioni consecutive fuori dalla massima serie europea, chiudendo la Serie A ad almeno 20 punti dalla Juventus.

