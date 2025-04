Ordine rivela | Inter? Ecco quando ho capito che i giocatori non ce la facevano più

Ordine, il giornalista ha parlato della lotta scudetto e del momento no della squadra di Inzaghi: le sue dichiarazioniIntervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio, in onda su Televomero, Franco Ordine ha parlato della lotta scudetto e del momento no della squadra di Inzaghi. Nel rush finale, Ecco cosa farà la differenza tra Napoli e Inter secondo il giornalista:LE PAROLE DI Ordine – «quando c'è il doppio impegno e soprattutto una semifinale di Champions alle porte, le risorse per andare avanti le trovi da solo. Nell'Inter ho cominciato a intravedere dei segnali negativi in una scena degli ultimi 10? a Bologna: quando Inzaghi e il suo assistente hanno chiesto alla squadra di salire, in occasione di una rimessa laterale, nessuno lo ha fatto. Questo indica che i giocatori non ce la fanno più.

