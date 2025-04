Alfa Romeo vince tre premi per il design ai I Migliori Marchi

TORINO (ITALPRESS) – L'entusiasmo degli appassionati tedeschi per il design di Alfa Romeo è immutabile. Come già accaduto negli anni precedenti, infatti, lo storico Marchio italiano è stato premiato anche nell'edizione 2025 del concorso "I Migliori Marchi in tutte le categorie" con diversi riconoscimenti.I lettori e le lettrici di Auto Bild e BILD hanno scelto Alfa Romeo come numero uno nei segmenti "Segmento medio" e "SUV medi", proclamando il Marchio anche vincitore assoluto nella categoria "design". Nel segmento medio, Alfa Romeo è rappresentata dalla berlina sportiva Giulia, mentre lo Stelvio figura tra i SUV di medie dimensioni. Inoltre, il Marchio offre in Germania i modelli SUV Alfa Romeo Junior e Alfa Romeo Tonale, entrambi disponibili anche con propulsione elettrificata."I nostri modelli rispecchiano perfettamente il gusto estetico degli esigenti appassionati tedeschi.

