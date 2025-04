Attacco sguaiato di Fratoianni a Meloni | cameriera di Trump Suor Monia lo fa a pezzi | serve rispetto e coerenza E non solo

Fratoianni ha perso la sua occasione di tacere (e far ebella figura con poco). Così, commentando l'incontro tra Meloni e Trump a Roma, si lascia andare all'ennesimo scivolone che diventa un boomerang: definisce il ruolo della premier al vertice capitolino col presidente degli Stati Uniti quello di una "cameriera". Un insulto sessista, da infimo livello che nemmeno il cabaret di bassa lega ammetterebbe nella sceneggiatura di uno dei suoi attori, ma che il leader Avs rivendica a favore di microfoni e telecamere. E la cosa non può sfuggire all'occhio vigile di chi, da quegli stessi microfoni e telecamere è avvezza a parlare ma che, per andare più a fondo, sceglie di replicare con una lettera aperta riportata da Il Tempo. Lei è Suor Monia Alfieri, e gli strali che lancia all'interlocutore di turno, ancora riecheggiano nell'etere.

Nave Diciotti, la Cassazione: il governo dovrà risarcire i migranti per lo sbarco vietato. Meloni all’attacco: “Decisione non avvicina i cittadini alle istituzioni” - Palermo, 7 marzo 2025 - Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un gruppo di migranti a cui, dal 16 al 25 agosto del 2018, dall'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, fu impedito di sbarcare dalla nave Diciotti della Guardia Costiera che li aveva soccorsi in mare. Nell'istanza si chiedeva la condanna del Governo italiano a risarcire i danni non patrimoniali determinati nei profughi dalla privazione della libertà. 🔗quotidiano.net

"Giorgia Meloni fascistella per fare rima con...". Gad Lerner, altro attacco (spudorato) | Video - "Oggi il ministro della Cultura Giuli dice che tra i contestatori della premier Giorgia Meloni c'è una rumorosa minoranza di vetero-comunisti". Lilli Gruber chiede un parere su Ventotene e dintorni a Gad Lerner, ospite in studio a Otto e mezzo su La7. E la storica penna della sinistra italiana risponde da par suo, per così dire: "Ma non aveva scritto 'Gramsci è vivo?'", polemizza subito con Giuli. 🔗liberoquotidiano.it

Attacco russo a Sumy: Giorgia Meloni condanna le violenze e esprime cordoglio - Nel giorno sacro della domenica delle Palme, a Sumy si è consumato un altro orribile e vile attacco russo, che ha causato ancora una volta vittime civili innocenti, tra cui purtroppo anche bambini. Condanno con fermezza queste violenze inaccettabili, che contraddicono ogni reale impegno di pace, promosso dal presidente Trump e sostenuto convintamente dall'Italia, insieme all'Europa e agli altri partner internazionali. 🔗quotidiano.net

