Bce Ipso | sfiducia dipendenti verso i vertici troppo favoritismo

sfiducia nei vertici dell’istituzione: è di nuovo un quadro negativo quello che emerge dall’ultima indagine condotta dal sindacato Ipso presso i dipendenti della Banca centrale europea. Ancora una volta viene bocciata la conduzione da parte di Christine Lagarde: la maggioranza dei dipendenti consultati (57,1%) esprime “bassa o nessuna fiducia” verso la presidente. Ma i problemi alla Bce, secondo l’Ipso, vanno oltre quelli relativi alla figura di Lagarde, che era stata già oggetto di valutazioni negative in un altro sondaggio del sindacato a inizio 2024, che aveva avuto non poca risonanza mediatica. L’analisi rileva infatti una diffusa “insoddisfazione tra i dipendenti della Bce sulla trasparenza delle assunzioni e delle promozioni. 🔗 Roma, 29 apr. (askanews) – Favoritismi, precarietà e diffusaneidell’istituzione: è di nuovo un quadro negativo quello che emerge dall’ultima indagine condotta dal sindacatopresso idella Banca centrale europea. Ancora una volta viene bocciata la conduzione da parte di Christine Lagarde: la maggioranza deiconsultati (57,1%) esprime “bassa o nessuna fiducia”la presidente. Ma i problemi alla Bce, secondo l’, vanno oltre quelli relativi alla figura di Lagarde, che era stata già oggetto di valutazioni negative in un altro sondaggio del sindacato a inizio 2024, che aveva avuto non poca risonanza mediatica. L’analisi rileva infatti una diffusa “insoddisfazione tra idella Bce sulla trasparenza delle assunzioni e delle promozioni. 🔗 Ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Rinnovato il Contratto di solidarietà per 312 dipendenti di AdriaTronics - E' stato rinnovato, per tre mesi, il Contratto di solidarietà per 312 dei 341 dipendenti di AdriaTronics. Lo rendono noto i sindacati territoriali Fim, Fiom, Uil e Ugl e Usb AdriaTronics precisando che un accordo in tal senso è stato sottoscritto martedì 8 aprile nella sede dell'azienda. L'accordo partirà dal 14 aprile (fino al 12 luglio 2025) e la riduzione media dell'orario di lavoro avrà una media del 63% delle ore lavorabili. 🔗quotidiano.net

I dipendenti Asl vincono la battaglia legale, riconosciuti 10 anni di buoni pasto - Grande vittoria per i lavoratori della Asl di Viterbo nella battaglia legale sulla questione dei buoni pasto. Il tribunale di Viterbo ha condannato l’azienda sanitaria riconoscendo il diritto alla pausa pranzo e all’indennità sostitutiva del servizio mensa, portando un risarcimento complessivo di... 🔗viterbotoday.it

Uil: "Liste d'attesa, situazione critica. Disparità di salario tra i dipendenti delle due Aziende" - "Sono passati due mesi dall'affidamento del doppio incarico di Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e Commissario straordinario dell'Azienda Usl ad Anselmo Campagna - si legge in una nota firmata da Fabio Piccinini, Coordinatore Uil Emilia Romagna Sede di Parma... 🔗parmatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

##Bce, Ipso: sfiducia dipendenti verso i vertici, troppo favoritismo; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bce, Ipso: sfiducia dipendenti verso i vertici, “troppo favoritismo” - Roma, 29 apr. (askanews) – Favoritismi, precarietà e diffusa sfiducia nei vertici dell’istituzione: è di nuovo un quadro negativo quello che emerge dall’ultima indagine condotta dal sindacato Ipso pre ... 🔗askanews.it