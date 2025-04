Santo Romano le urla del fratello Tony contro il 17enne condannato | Ti uccido hai la data di morte segnata ti devo decapitare

Morto per una scarpa sporca, il fratello di Santo Romano al condannato: “Ti uccido” - Tempo di lettura: 5 minuti “Ti uccido, ti spezzo a te e la famiglia tua… hai la data di morte segnata… ti devo decapitare”. Sono le parole rivolte al 17enne condannato per l’omicidio di Santo Romano dal fratello della vittima, Tony, dopo la lettura della sentenza di condanna che familiari e amici del giovane ucciso hanno contestato con veemenza. Tony, in dialetto, ha urlato – in evidente stato di agitazione emotiva – contro il minorenne e i suoi familiari, in un clima di forte tensione, sia in aula che all’esterno del Tribunale. 🔗anteprima24.it

Omicidio Santo Romano, condannato il 17enne che lo ha ucciso per una scarpa sporca. La madre della vittima: “Ma quale giustizia? Vergogna” - La tragedia accaduta lo scorso novembre a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). Il minore condannato a 18 anni e 8 mesi per aver sparato al calciatore 19enne e a un amico, sopravvissuto. Al sit-in anche ... 🔗quotidiano.net