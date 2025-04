Matteo Berrettini lotta contro Draper e il dolore poi si ritira da Madrid per il problema agli addominali

Matteo Berrettini si è ritirato al terzo turno dell'Atp Madrid 2025 dopo il primo set perso al tie-break contro il britannico Jack Draper 7-6 (2).Il romano ha lottato contro il dolore dopo che la sua presenza era in forte dubbio alla vigilia per il problema agli addominali e alla schiena che si. 🔗 Today.it - Matteo Berrettini lotta contro Draper e il dolore, poi si ritira da Madrid per il problema agli addominali si èto al terzo turno dell'Atp2025 dopo il primo set perso al tie-breakil britannico Jack7-6 (2).Il romano hatoildopo che la sua presenza era in forte dubbio alla vigilia per ile alla schiena che si. 🔗 Today.it

Matteo Berrettini chiarisce il suo ko a Montecarlo: “Non ho perso per il piede contro Musetti” - Una sconfitta di testa. È un po’ così che si potrebbe sintetizzare l’esito del derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, il toscano ha nettamente battuto il romano col punteggio di 6-3 6-3. Una prestazione consistente di Lorenzo, mentre una decisamente sottotono di Berrettini. Un ko che Matteo ha spiegato così in conferenza stampa, parlando di aspetti mentali: “Sono entrato in campo anche abbastanza bene, ma non sono riuscito a stare attaccato punto su punto come faccio di solito e ... 🔗oasport.it

Matteo Berrettini arriva alla sfida contro Djokovic con un nuovo orologio verde speranza che ci fa ben sperare - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Matteo Berrettini ha vinto tanto in carriera, ma una cosa non ha mai fatto: non ha mai battuto Novak Djokovic. Nei quattro precedenti incontri tra i due, infatti, il bollettino parla chiaro: 4 a 0 per il serbo. E invece oggi, a partire dalle 15. 🔗gqitalia.it

Finale Doha, Matteo Berrettini: prima vittoria in carriera contro Djokovic - Non è mai successo, contro Berrettini, che Djokovic dovesse servire per rimanere nel match. Adesso, a Doha, capita anche questo. Il n. 7 del mondo soffre contro il n. 35. Che firma un 15 pari da brivido, scendendo a rete, incrociando, e tornando indietro per rispondere di dritto spalle al campo. Poi Nole manda in corridoio una palla non impossibile ed è costretto a rimediare per il 30-30 con una seconda al porto. 🔗thesocialpost.it

