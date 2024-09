Imprenditore si Schianta con la sua Lamborghini da 250mila Euro ad Avezzano | Forse un Malore alla Gu

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 3 settembre 2024) L'Aquila - Undi 49 anni è rimasto ferito ieri mattina ad, quando la suaHuracan, del valore di, si èta contro un'auto in sosta. L'incidente è avvenuto in via Collelongo, mentre l'uomo stava percorrendo la strada a senso unico in direzione del centro cittadino. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la potente vettura ha improvvisamente deviato dsua traiettoria, finendo contro un'auto parcheggiata lungo il margine della carreggiata. Entrambi i veicoli hanno subito gravi danni. Il 49enne, identificato con le iniziali D.M., è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di. Sebbene non sia in pericolo di vita, l'uomo è attualmente sotto osservazione, poiché ha perso conoscenza subito dopo l'impatto.