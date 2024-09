EA svela le nuove Icone per FC 25 VIDEO

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di martedì 3 settembre 2024) EA Sports hato leche saranno presenti in FC 25, il prossimo capitolo della celebre serie calcistica in uscita il 27 settembre (il 20 per chi prenota la versione Ultimate). Lesono una parte fondamentale del gioco, permettendo ai giocatori di includere leggende del calcio nelle loro squadre. In questo articolo, daremo un’occhiata alleannunciate, dando una occhiata alle caratteristiche e il ruolo che queste figure storiche avranno nel nuovo titolo. These eight walk into any team.Introducing the ICON Class of ‘25.Pre-order now: https://t.co/zF8ddxKKSr pic.twitter.com/UZzCJRHGbw— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 3, 2024 Angerer: Nadine Angerer, ex portiere tedesco, due volte campionessa del mondo con la nazionale femminile della Germania.