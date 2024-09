Dossier stadio per l’Inter possibili due opzioni Interessi e opportunità in gioco

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024)e il Milan non hanno ancora sciolto i nodi relativi alloin cui giocheranno nei prossimi decenni. Entrambi i club hanno lasciato aperte varietà. IL PUNTO –, così come il Milan, ha ribadito con costanza la sua posizione sulla questione relativa alloprescelto per i prossimi decenni. La linea perseguita è quella di non sbilanciarsi in maniera netta a favore di una soluzione specifica, preferendo piuttosto vagliare con attenzione le varieprima di esprimere la propria posizione definitiva. Poste le premesse, resta da comprendere quali potranno essere le conclusioni delle discussioni svolte in merito.