Dgebuadze | Kvara è contento di giocare con Conte

(Di martedì 3 settembre 2024) Kakha, giornalista georgiano, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Prestazioni diverse tra Bologna e Parma ma entrambe partite sono valse i tre punti: un suo commento. “Come abbiamo vinto contro il Parma è importante per la mentalità di questa nuova squadra. Non abbiamo dimostrato quella qualità del gioco che abbiamo dimostrato col Bologna, ma il modo in cui abbiamo vinto è molto importante. Voglio credere che questo sia un nuovo approccio diper la squadra: bisogna lottare fino alla fine. Sono ottimista”. Cosa manca a questa squadra? “Sicuramente manca un esterno ed un difensore di sinistra. Il centrocampo è completo grazie ai due nuovi scozzesi che vedremo dopo la sosta. Tutti i tifosi del Napoli hanno palesato la mancanza di un esterno, ma a gennaio ci sarà un rinforzo in questa posizione.