Destino comune Mao modello cinese Il prof Tsang ci porta nel pensiero di Xi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Grazie a un’intervista a Steve, direttore del China Institute della SOAS, Formiche.net prova a entrare nella testa del leader, Xi Jinping.è uno dei massimi esperti al mondo di Cina e tra quei grandi accademici che con i loro studi permettono di decifrare ildei leader che hanno dipinto i corridoi dello Zhongnanhai. Ilessore hongkonghese è in Italia perché giovedì 5 settembre sarà ospite del Guarini Institute of Public Affairs della John Cabot University di Roma, protagonista di un evento organizzato dall’associate director dell’istituto, ilessore Enrico Fardella, in cui verrà presentato il suo nuovo libro ”The Political Thought of Xi Jinping” (Oxford University Press, 2024).