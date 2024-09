Consiglio | ho messo i fornelli a induzione ma ogni volta salta la luce Che faccio? | Alessandro Gassmann disperato chiede aiuto sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Vorrebbe solo godersi la sua nuova cucina, ma non può. Perché? Un problema tecnico non gli permette di accendere i. E, dopo un anno, non è ancora venuto a capo del problema. L’attore, infatti, ha chiesto su X unsu come risolvere l’ingegnoso guaio elettrico che non gli permette di usare la sua nuova cucina. “Da più di un anno ho cambiato casa e ho deciso di cambiare ie di rinunciare al gas passando ad una cucina ad. Per questo motivo ho chiesto alla società che mi fornisce l’energia di aumentarmi i kilowatt da 3 a 6, insomma una cosa semplice mi sembra no? Il fatto è che ancora dopo un anno non hanno fatto l’aumento richiesto, quando accendo imilae mi dicono che dipende da un loro problema di sistema.