Borgo diVino in tour fa tappa a Nemi nel cuore dei Castelli Romani per un weekend di degustazioni

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024- l fine settimana del 13, 14 e 15 Settembre ritorna ain, ciclo di eventi dedicato alle eccellenze del buon bere promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Un interodicon centinaia di proposte da tutto il Paese. Arriva a, una delle più amate terrazze panoramiche dei, la sedicesimadiin2024, la rassegna enogastronomica di eccellenza organizzata da Valica S.p.a – MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia – in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e, per lalaziale, con Regione Lazio- Arsial (Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’Agricoltura del Lazio). L’iniziativa è patrocinata dall’Associazione Nazionale di Città del Vino.