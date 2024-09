Bomba d’acqua e raffica di fulmini Due auto a fuoco | la città va in tilt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Una violenta tempesta disi abbatte su Civitanova, pioggia e maltempo paralizzano la: traffico in. Nelle stesse ore bruciano due, a poca distanza una dall’altra. Panico in strada tra glimobilisti. Tutto è cominciato intorno alle 18 di ieri, quando prima il vento poi pioggia esi sono abbattuti violentemente sulla, fino a dopo le 20. A causa del forte vento, è volata una transenna che regola la viabilità in via Costamartina, nei pressi del cantiere dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria, ed è stato necessario l’intervento della polizia municipale a disciplinare il traffico. Poco dopo ie la pioggia hanno iniziato a creare non pochi disagi, provocando black out in alcune zone dellae facendo saltare temporaneamente la corrente elettrica in diverse abitazioni.