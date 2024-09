Amal Clooney a Venezia 2024 brilla in Versace

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 3 settembre 2024) Sul red carpet più ambito diha sfoggiato un long dress di Atelierche esalta una delle tendenze del momento: quella del giallo burro.non delude le aspettative glam neppure alla Mostra del Cinema di. Arrivata al Lido per supportare suo marito George coinvolto nella kermesse cinematografica, ancora una voltaha dimostrato di non doversi impegnare più di tanto per rubare l’attenzione. A parlare da sé è proprio l’abito scelto per l’occasione, luminoso e di tendenza.. Crediti: Ansa – VelvetMagDel resto, quando si parla di coppie glam in quel di Hollywood è impossibile non menzionaree George. Nonostante lei sia ben lontana dal panorama dell’intrattenimento per via della sua professione,coglie spesso l’occasione per supportare suo marito soprattutto sul tappeto rosso.