Volley Italia eliminata agli Europei U20 | la vittoria sulla Scozia non basta per andare in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’non riuscirà a qualificarsi alle semifinali degliUnder 20 dimaschile. Le flebili speranze matematiche di accedere alla fase a eliminazione diretta della rassegna continentale di categoria si sono spente al termine della giornata odierna: gli azzurri hanno sconfitto laper 3-0 (25-11; 25-9; 25-16), ma la concomitante affermazione della Bulgaria su Israele per 3-0 (26-24; 25-19; 25-23) e il successo della Cechia contro la Grecia per 3-0 (25-18; 25-21; 25-22) non permettono alla nostra Nazionale di proseguire l’avventura nel torneo.