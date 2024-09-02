Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 19:45 (Di lunedì 2 settembre 2024) Viabilità DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO, TRA LA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL RACCORDO, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA STESSA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 19:15 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN VEICOLO IN PANNE RALLENTA IL TRAFFICO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO, TRA LA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA STESSA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 18:45 - VIABILITÀ DEL 2 SETTEMBRE 2024 ORE 18. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 FIRENZE-ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE UN VEICOLO IN PANNE RALLENTA IL TRAFFICO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO, TRA LA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA STESSA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
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