Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2024 ore 19 | 45

(Di lunedì 2 settembre 2024)DEL 2 SETTEMBREORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA-FIUMICINO, TRA LA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO VERSO IL RACCORDO, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA STESSA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral