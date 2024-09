Softball | Italia è tris agli Europei Grecia battuta nettamente a Utrecht

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) C’è ilda parte dell’di2024. La Nazionale guidata dal manager Federico Pizzolini sconfigge con un netto 7-0 lanel secondo dei due impegni di giornata, in una maniera tale che viene anche applicata la manifesta al quinto inning, momento cioè nel quale la partita viene interrotta. Le azzurre concludono senza sconfitte questa prima parte del girone Y e domani, alle 12:30, se la vedranno con l’Ucraina, che ha chiuso al primo posto il girone B per effetto delle vittorie su Finlandia (10-0), Slovacchia (10-5) e Bulgaria (9-2). Mercoledì alle 20:00, invece, ci sarà il Belgio. Anche in virtù di una Christina Toniolo ottima al lancio e ben coadiuvata dalla difesa azzurra, l’comincia col piede giusto.