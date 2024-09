Riccardo l’assassino inimmaginabile | ritratto del ragazzo che si sentiva un corpo estraneo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Paderno Dugnano, 2 settembre 2024 – Il volto inespressivo. Lo sguardo perso nel vuoto. Per ore,C. non dice una parola: se ne sta in silenzio nella caserma dei carabinieri di Paderno Dugnano. Ci è arrivato all’alba, dopo aver raccontato di aver ucciso il padre che a sua volta aveva accoltellato la madre e il fratellino di 12 anni. I primi accertamenti investigativi, che escludono sin dall’inizio presenze estranee ai residenti della villetta, raccontano altro: di una mattanza messa in scena da una sola persona. Lui. Una raffica infinita di coltellate per spazzare via chi, metterà a verbale nell’interrogatorio, lo opprimeva, generando in lui un rancore covato chissà per quanto tempo ed esploso nella notte del compleanno del padre. Lui, che ha tentato, invano, di liberarsi di loro, ha detto, perché siun