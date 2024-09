Renzi non molla sul riavvicinamento a Schlein e cede sulle elezioni in Liguria

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) «Spazziamo il campo da ogni ambiguità. Se per creare l'alternativa al governo Meloni serve uscire dalla maggioranza di Genova, parliamone. Ma è davvero questo il punto o è un alibi per rompere?». Matteointervistato da La Stampa, spiega la posizione di Italia Viva dopo l'appoggio del M5S, al dem Andrea Orlando in, per il voto di fine ottobre. «Non intendiamo tenere i piedi in scarpe diverse e dunque siamo pronti a separare la nostra strada da quella del pur bravo Marco Bucci», dice con riferimento all'invito arrivatogli da Ellydi fare una scelta di campo. «Siamo pronti ad essere presenti in una lista riformista senza simboli di partito. E a sostenere la candidatura di Orlando, con cui ho posizioni diverse ma che ho comunque nominato ministro». «Ma - sottolinea l'ex premier - basta che non siano alibi. Inutile girarci intorno.