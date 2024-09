Pil in crescita dello 02% nel secondo trimestre +09% su anno

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 2 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Neldel 2024 il prodotto interno lordo è cresciuto0,2% rispetto alprecedente e0,9% nei confronti deldel 2023. Lacongiunturale del Pil diffusa il 30 luglio 2024 era stata anch’essa0,2%, così come latendenziale era stata0,9%. Lo comunica l’Istat, rendendo noti i conti economici trimestrali. Ildel 2024 ha avuto due giornate lavorative in meno delprecedente e una giornata lavorativa in più rispetto aldel 2023. Laacquisita per il 2024 è pari allo 0,6%.Rispetto alprecedente, le componenti della domanda interna registrano una stazionarietà dei consumi finali nazionali e una lievedegli investimenti fissi lordi pari allo 0,3%.