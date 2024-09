Parco agrisolare terza call per il Sud | nuove risorse per 250 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Definito il terzo appuntamento con la misura “” finanziata dal Pnrr per la diffusione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole. Il nuovo bando sarà riservato alle otto Regioni del Mezzogiorno, scelta dettata dalla necessità di raggiungere il target del 40% delleal Sud, così come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per Confagricoltura si tratta di un’occasione molto importante per sostenere il settore primario lungo la strada intrapresa verso la transizione green e l’autosufficienza energetica. Le, a disposizione del terzo bando, ammontano a 250provenienti dagli 850 che il Repower Eu ha stanziato in aggiunta agli 1,5 miliardi diprevisti inizialmente per la misura.