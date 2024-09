Non si dorme più a Castel di Leva mistero attorno all’antifurto che sveglia i residenti in piena notte

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 settembre 2024) Notti insonni adi, antifurto di una macchina tiene svegli itutta la: caccia all’automobile fastidiosa Il sonno è un momento che dovrebbe essere sempre rispettato, come ben sanno ididi. Ormai da diversi giorni, le dormite di diversisarebbero infrante da un fastidioso disagio. Secondo numerose testimonianze, un allarme partirebbe tutte le notti, non dando pace ad alcuni cittadini che vivono nei pressi del sistema elettronico. Una situazione che, al momento, non sembra essersi risolta nonostante l’interessamento di alcuni abitanti del quartiere. L’allarme che non fa più dormire ididiSecondo i racconti dei, tutto sembrerebbe provenire da un’automobile parcheggiata su via Antonio Zanoni, strada a pochi passi da via didi