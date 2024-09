Neres rapinato ma Napoli continua a collezionare primati

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 2 settembre 2024) La rapina aha conquistato le prime pagine, maè altro, la cittàa collezioanre. La Rapina a daviddopo la partita-Parma, ha consuistato tutte le prime pagine naziuonali. come al solito ogni notizia negativa proveninete dal capoluogo campagno è il pretesto per mettere in atto la demonizzazione della città. Quanto accaduto aaccade quitidianamente in ogni grande metropoli mondiale, ma l’Italia reputacapitale di ogni peccato. La città partenopea risponde però sul campo, collezionado sempre nuovicittà di: dall’export al turismo, i numeri che sorprendonosta vivendo una fase di rinascita economica che sfida gli stereotipi. L’aeroporto di Capodichino ha registrato a luglio un record di 1.482.761 passeggeri, posizionandosi al quarto posto in Italia. Ma non è l’unico primato.