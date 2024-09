Meteo la situazione si ribalta | arrivano temporali e crollo delle temperature

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il caldo afoso continua a resistere in gran parte d’Italia, da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, ma le previsioni indicano che presto ci sarà un cambiamento significativo nel quadrorologico. A partire dalla prima settimana di settembre, si prevede l’arrivo di piogge esu diverse regioni, con fenomeni che potrebbero essere anche di forte intensità. Nonostante l’arrivo del maltempo, i break nel dominio dell’anticiclone non saranno immediatamente sufficienti per abbassare leelevate, che restano al di sopra della media stagionale. Il caldo afoso continuerà ancora per qualche giorno, ma la svolta è attesa per giovedì 5 settembre, quando una perturbazione più intensa dovrebbe portare un cambiamento più marcato. Il QuadroAttuale Antonio Sanò, fondatore del sito iL