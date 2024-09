Lo sconosciuto Runjai? zitto zitto fa 7 punti in 3 partite di Serie A L’incensato Fabregas solo uno

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) C’è poco da fare, potremmo campare cent’anni, ma noi preferiremo sempre lo yugoslavo autoproclamato? al catalano Fábregas. Non c’entrano Udinese e Como, non dipende dal risultato di ieri sera con un calcio di rigore sbagliato in pieno recupero, che pure ha dato il “la” al post su due piedi. E non dipende nemmeno da moduli di gioco e questioni strettamente di campo, di cui parleremo magari un’altra volta. Però, tra un allenatore improvvisato dopo essere stato un ex grande giocatore, paracadutato in B senza patentino con la solita deroga all’italiana da una proprietà che fin qui non ha mostrato di capire poi molto di calcio e uno che viene dalla gavetta dei campionati est-Europei (che era stato bollato come inadatto in estate senza avergli visto allenare un pomeriggio), senza avergli fatto giocare una partita di numero noi preferiremo sempre il secondo.