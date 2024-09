La giostra è il nuovo singolo di angelae

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dal 28 agosto 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “La”, ildi. “La” diè su piattaforme dal 28 agosto Ildiintitolato “La” è disponibile dal 28 agosto 2024 su tutte le piattaforme di streaming digitale. Il brano “La” è caratterizzato dalle sonorità dell’indie rock e del synth pop, e utilizza lacome allegoria di una vita che sembra perfetta ed estremamente divertente, ma che in realtà si basa solo su apparenze, doveri sociali e scadenze che ci allontanano dalla genuinità dell’ascolto dei nostri bisogni e di obiettivi che siano soddisfacenti per noi stessi. Col tempo, ci si accorge spesso troppo tardi che, inseguendo traguardi imposti ci ritroviamo schiacciati in un’esistenza che ci soffoca, non ci rappresenta e da cui “vogliamo scendere”.