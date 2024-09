Inter tre scenari aperti in vista del Monza Inzaghi lavora e si auspica quest’esito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’inizierà la preparazione indella sfida contro ildella quarta giornata di Serie A. Mister Simonenon potrà contare su tutti i suoi calciatori, dato l’impegno che ne vedrà protagonisti vari con le proprie Nazionali, tra cui alcuni che si spera di riportare subito a Milano. LA SITUAZIONE – L’sarà ospitata dalnella quarta gara del campionato di Serie A. I nerazzurri inizieranno questa settimana la preparazione indella sfida contro i brianzoli, consapevoli di non poter contare su tutti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Tra di essi non ci sarà Nicolò Barella, alle prese con un’operazione al naso per risolvere il problema della sinusite, così come potrebbero non esserci Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni.