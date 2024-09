I’m Still Here recensione Venezia 81 | Walter Salles ci porta nel dramma del regime dei Gorillas

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Da81, in concorso, la nostradi I’mdicon Fernanda Torres splendida protagonista: l’inferno deldeiviene raccontato in un film asciutto e potente che affonda nella ferita pubblica e privata di un Paese Ci era mancato. Ben 12 anni dopo l’esperienza “kerouachiana” torna con I’m81 per trasrci nel Brasile dei primi anni ’70, in piena dittatura deimentre il Brasile veniva scosso da una violenza e da una repressione immani. Non è però un film di denuncia o un pamphlet storico, quanto piuttosto un potente affresco della ferita pubblica e privata di un Paese in cui le più basilari libertà venivano sistematicamente negate, alimentando ildei desaparecidos e dei morti che is opponevano al