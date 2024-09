Il Pnrr? Non va tutto bene | i disagi degli imprenditori Ritardi e fondi a rischio  strigliata dalla Corte dei Conti Ue

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 2 settembre 2024) Aumento dell'inflazione e carenze di materie prime; cambiamenti del contesto politico per le riforme; misure inadatte alla tempistica e sottovalutazione del tempo necessario per attuarle (a causa delle norme in materia di appalti pubblici e aiuti di Stato); norme di attuazione e incertezze sulle relative modalità di applicazione; limitata capacità amministrativa e complessità delle norme a livello nazionale. Segui su affaritaliani.it