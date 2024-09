Il People Mover si ferma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il, visto da fuori, è probabilmente l'opera più avveniristica pensata e realizzata negli ultimi decenni in Emilia-Romagna. Anche bella da vedere, e non vi stiamo prendendo in giro. Ilè una sorta di trenino che potrebbe sembrare anche un aereo e collega l'aeroporto Marconi di Bologna con la stazione centrale. Ha una solata intermedia e impiega pochi minuti a percorrere una manciata di chilometri. L'infrastruttura è costituita da una monorotaia sopraelevata, sorretta da 125 piloni pre-realizzati in calcestruzzo alti da 5,20 a 18 metri, distanziati di 35-40 metri. E' costata 125 milioni di euro, ha debuttato nel 2020 dopo anni di studi, di progetti e di polemiche. Il problema, il gigantesco problema, è però costituito dal fatto che spesso e volentieri ilnon funziona.