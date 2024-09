Il distributore impazzito diesel al posto della benzina | in 52 chiedono i danni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Firenze, 2 settembre 2024 – Cinquantadue veicoli danneggiati e altrettanti proprietari costretti a sborsare somme anche di 500 euro per ripulire serbatoio e motore. L’avvocato Antonio Olmi ha depositato in questi giorni i primi atticlass action nei confronti delShell di viale Europa, dalle cui pompe, in pieno agosto, è cominciato incredibilmente a sgorgare gasolio anziché. Il risultato è che chi intendeva fare rifornimento di “verde“, ha invece immesso il, con inevitabili problemi al motore: singhiozzi, difficoltà a reggere il minimo, spegnimenti.