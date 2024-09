Autovelox e nodo omologazione nel nuovo codice ecco come Salvini vuol risolvere il problema

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – Matteoconta che “ ildella strada 2024 sia approvato in via definitiva entro settembre”. Il ministro lo ha ribadito oggi a Milano, alla presentazione della campagna Onu sulla sicurezza stradale. Mentre anche gli autisti Ncc chiedono modifiche – la riforma continua ad essere contestata dalle associazioni di familiari delle vittime, in 26 hanno inviato una lettera appello a Jean Todt, inviato Onu. Tra i punti contestati della riforma anche la limitazione deglidella strada enoto, dieci anni di sentenze – dalla Corte costituzionale alla Cassazione – hanno ormai chiarito che “approvazione” e “” sono due passaggi distinti. Per questo i giudici di pace continuano ad annullare multe in tutta Italia, dando ragione agli automobilisti sanzionati. Non solo.