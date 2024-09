Al Bergamo Sex non si possono realizzare amplessi al massimo mimare situazioni con vibratore | siamo entrati nel tempio della manifestazione erotica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Si è concluso con un bagno di folla, alla discoteca Bolgia di Osio Sopra in provincia di, il ventennale diSex, la storicanazionale. Migliaia di appassionati e appassionate dell’inclusivo e colorato mondo dell’intrattenimento per adulti, ha assistito agli spettacoli delle Star e alle premiazioni sul palco, nonché si è messo in fila per un selfie con i beniamini e gli ospiti presenti. Vestite da pornostar, scarpe altissime con plateau, tanga e reggiseni fosforescenti, le poser (termine che indica chi finge di essere ciò che non è) hanno fatto a gara per farsi riprendere in zona Siffredi & Family. Sono le creator di OnlyFans: le ‘finte’ pornodive. Non fanno film ma conoscono molto bene gli effetti promozionali del favore di telecamera allaSex.