US Open 2024 | Badosa centra i quarti di finale battuta Wang

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) La prima giocatrice a qualificarsi per ididello USnel tabellone femminile è stata Paula. La tennista spagnola non ha minimamente accusato le fatiche della battaglia contro Ruse al turno precedente ed ha spazzato via la cineseper 6-1 6-2 in 1h23? di gioco. Secondidiin carriera a livello Slam per la testa di serie numero 26, che attende la vincente del derby americano Navarro-Gauff. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI USdiSportFace.