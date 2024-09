Si tuffano nel lago di Castel Gandolfo ma non riemergono dall’acqua | scomparsi due ragazzi Avevano noleggiato un pattino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Duedi origine straniera sonodopo essersi tuffati neldi. Secondo quanto si apprende si trovavano, attorno alle 15,50, a bordo di uncirca un’ora prima insieme a un terzo giovane, anche lui di origine straniera. Tutti e tre sono ospiti del centro di accoglienza di Rocca di Papa “Un mondo migliore”. Secondo una prima ricostruzione uno dei giovani si è tuffato in acqua, ma non è riemerso. A quel punto un altro giovane si è tuffato in suo soccorso ma anche lui non è riuscito a tornare a galla. Il terzo ha quindi riportato ila riva e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco, aiutati anche da un elicottero, e sono in corso le ricerche dei sommozzatori. L'articolo Sineldima nondue