San Gimignano si cercano coppie per laboratorio e video di ' Abbraccia un borgo'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) San(Siena), 1 settembre 2024 - A Sansiperdi 'un. La prima tappa del progetto “Embracing Places -un” è proprio a San. Nello specifico, la Compagnia Giardino Chiuso cercacon legami affettivi (che siano esse formate da parenti, o amici, o amiche, oppure amanti) per prendere parte a una performance a cura delle artiste Margherita Landi e Agnese Lanza in programma da sabato 31 agosto a giovedì 5 settembre. Il progetto dal 2025 toccherà poi altri borghi in Italia e all’estero. Il progetto “Embracing Places -un” è vincitore del bando Pnnr - Tocc del Ministero della Cultura - Direzione Generale Creatività Contemporanea.