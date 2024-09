Sala Argentia si riparte dal teatro Corsi su misura per ragazzi e adulti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024)per bimbi, adolescenti,, "farefa bene ad ogni età". È al via il nuovo anno accademico deidipromossi da, ancora una volta in collaborazione con l’ente di formazioneOscar Danzadi Milano. Si parte in ottobre, si finisce in maggio, con orari e giornate diversi per fasce. Le preiscrizioni erano partite prima dell’estate, l’attivazione dei singoliè vincolata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Idinella storicacinematografica e teatrale di via Matteotti erano partiti nel 2021. A fianco della proposta annuale un vero piano educativo, con obiettivi e approccio. "L’intento che si persegue è duplice: da un lato si vuole far scoprire agli allievi la bellezza e la potenzialità espressiva dell’arte teatrale; dall’altro si sfrutta l’arte teatrale stessa come strumento educativo.