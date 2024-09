Primaluna ragazzo nudo tra i boschi della Valsassina | ha anche occupato una baita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024)(Lecco), 1 settembre 2024 – Un uomosi aggira nei. E' stato avvistato più volte,lungo i sentieri di montagna, come all'Alpe Piattedo. Risulta che abbiaabusivamente una: il proprietario è riuscito a cacciarlo, ma ha dovuto ricorrere alle maniere forti,perché dopo averlo sorpreso all'interno di casa sua, è stato aggredito dall'intruso. Il naturista sarebbe un giovane con evidenti disturbi psichici. Quando non si aggira, indosserebbe la divisa di una società di servizi. Tra abitanti e residentizona, una volta cessata l'ilarità iniziale, ora c'è qualche preoccupazione, perché si teme che la situazione possa degenerare. I carabinieri stanno quindi cercando di identificare e rintracciare lo sconosciuto per valutare poi come intervenire.