Peste suina zona rossa istituita Ats allarga la fascia di protezione

(Di domenica 1 settembre 2024) Lodi – Incubo, arriva la. Nella tarda sera di venerdì, il direttore della struttura sanità animale dell’Ats Città Metropolitana ha emesso un’ordinanza in cui si istituiscono le zone die di sorveglianza per cercare di contenere il più possibile i focolai scoppiati anche nel Lodigiano e localizzati a Vigarolo di Borghetto Lodigiao, Marudo e Sant’Angelo Lodigiano con il coinvolgimento totale di 5500 capi. L’area disiper un raggio di tre chilometri dall’epicentro e comprende undici comuni, Borghetto, Borgo San Giovanni, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Graffignana, Marudo, Salerano al Lambro, San Colombano al Lambro, Sant’Angelo Lodigiano, Valera Fratta, e Villanova Sillaro. Qui sono coinvonti sedici allevamenti ricadenti in Borghetto, Caselle Lurani, Castiraga, Graffignana. Marudo , Sant’Angelo e Villanova.