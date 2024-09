Peste suina arriva la svolta Giani firma l’ordinanza che dà il via agli abbattimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Lunigiana, 1 settembre 2024 – Dopo i focolai di luglio anche a Zeri, relativamente allaafricana, il presidente della Regione Eugeniohato un’ordinanza che dispone le “misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della Psa“. Obiettivo la “salvaguardia delle produzioni zootecniche toscane e delle filiere ad essa collegate, che forniscono prodotti di altissima qualità esportati in tutto il mondo e che assicurano in aree rurali un livello importante di occupazione”. In Lunigiana, già da fine settimana prossima alcune squadre di cacciatori, in accordo con Asl Servizio Veterinario e A.T.C. procederanno ad abbattere i cinghiali, principali vettori della, nelle zone che verranno indicate. E a quanto pare, saranno “battute di eradicazione”, senza guardare al sesso e all’età dei selvatici da eliminare.